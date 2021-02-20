Луганск, , 14:36 — REGNUM Украинские силовики после заседания Совета национальной безопасности (СНБО) Украины получили приказ стрелять в Донбассе. Об этом 20 февраля заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

«Решение СНБО в действии?! Под минометным обстрелом Лозовое… Никаким ответных огнём это не является. Обстрелов со стороны ЛНР просто не было. Киев в одностороннем порядке нарушил режим «тишины», — написал он в своём телеграм-канале.

Он добавил, что «западные гаранты» узнают об обстреле ВСУ не раньше понедельника, 22 февраля, поскольку у «них законный выходной».

«А пока вооруженные формирования Украины получили тайный приказ стрелять», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля под обстрелом вооружённых формирований Украины оказался посёлок шахты имени Гагарина на западной окраине Горловки ДНР.

В направлении посёлка шахты им. Гагарина со стороны подконтрольной украинским силовикам шахты «Южная» было выпущено 20 мин калибра 120 мм и 25 мин калибра 82 мм. Позже в том же направлении ВСУ выпустили ещё шесть 120-мм мин.

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