Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Крейсер «Михаил Кутузов» — филиал в Новороссийске Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого — планируют отправить на ремонт до 2022 года. Об этом 20 февраля сообщил директор ЦВММ Руслан Нехай, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Нехая, ему известно, что корабль находится в удручающем состоянии и ему необходим ремонт, тем более что в последний раз крейсер осматривался специалистами 20 лет назад — в 2001 году. В музее понимают, что даже перевод его к месту докования чреват самыми непредсказуемыми последствиями.

«Корабль в тяжелом состоянии. Он требует немедленного докования, требует ремонта и серьезной музеефикации, — отметил Руслан Нехай. — Надеемся что в этом году, максимум в следующем, вопрос о доковании будет решен».

Он уточнил, что в последний раз в плавучем доке музей был в 2001 году. Это слишком большой срок для плавсредства, которое находится на юге, в соленой воде Черного моря.

«Надо обязательно посмотреть, что творится ниже ватерлинии и принять соответствующие меры, — уточнил директор музея. — Есть какие-то проблемы, которые связаны с днищем корабля, мы их устраняем доступными средствами».

Напомним, крейсер «Михаил Кутузов» стал двенадцатым кораблём проекта 68-бис. Заложен в феврале 1951 года на Николаевском судостроительном заводе и спущен на воду 9 августа 1954 года. После прохождения ряда испытаний корабль был введён в состав Черноморского флота. Зоной его ответственности стали Средиземное и Чёрное море, а также центральная Атлантика, где «Михаил Кутузов» нёс службу вплоть до вывода из боевого состава в 1998 году. К этому моменту корабль прошёл 211 900 миль.

Официально «Михаил Кутузов» участвовал в двух вооружённых конфликтах в ходе арабо-израильской войны, в 1967 и 1973 годах. Оба раза он находился в порту Александрия в качестве командного пункта главного военного советника СССР в Египте.

Первого октября 2012 г. крейсер «Михаил Кутузов» вошел в состав Центрального военно-морского музея как филиал — корабль боевой славы с местом дислокации в порту Новороссийск.

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