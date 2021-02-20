Москва, , 14:40 — REGNUM Россия живёт многогранной политической жизнью, при этом Кремлю оппонируют многие. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 февраля журналистам.

Представителя Кремля попросили оценить решение суда о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Его также спросили, может ли это решение отразится на политической жизни в России.

«Политическая жизнь в России очень многогранная», — ответил Песков.

Он не согласился с точкой зрения, что осуждённый блогер — основной оппонент Кремля. В России достаточно плюрализма, оппонентов у официальной власти много, добавил Песков.

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