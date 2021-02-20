Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Вашингтон стремится не просто руководить Европой, но делать её своим инструментом в борьбе с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 20 февраля, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Как сообщалось ранее, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Байден сказал, что президент России Владимир Путин «намерен ослабить европейский проект и альянс НАТО» и «хочет подорвать трансатлантическое сообщество». Властям России «легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и единым трансатлантическим союзом», — добавил Байден.

« Сказанное президентом США на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердило, что Вашингтон и далее будет стремиться не просто руководить Европой через трансатлантические и европейские структуры, но делать её своим инструментом в борьбе с Россией. В НАТО США всегда были на первых ролях, но даже там им весьма кстати пришлись натовские новобранцы из числа восточных европейцев и прибалтов, беспрекословно берущие под козырёк.

Несколько иначе обстоит дело с Европейским союзом, но и там американские ставленники делают свою работу. США заинтересованы в «единстве» ЕС, поскольку, используя своих сателлитов, имеют возможность существенно влиять на основу этого «единства», препятствовать осуществлению любых планов, направленных на возвращение Западной Европы в качество самостоятельного мирового «игрока». И тем более — появлению какого-то самостоятельного «европейского проекта».