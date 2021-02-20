Москва, , 14:35 — REGNUM Масштаб пандемии коронавирусной инфекции в мире и в России, в частности, и связанный с этим спад деловой активности, потребовали от Минфина выхода за рамки встроенных контрциклических механизмов регулирования российской экономики и реализации пакетов антикризисных мер для населения и бизнеса в стоимостном эквивалентном выражении более 4,5% ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«А если учитывать региональные и «забалансовые» меры поддержки в условиях сокращения региональных доходов бюджетов бюджетной системы, то необходимый совокупный размер фискального импульса составляет более 9,0% ВВП.

За счет каких источников это предполагается реализовывать? Проведение ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4% — не единственная мера, направленная на пополнение бюджета и поиск средств реализации антикризисных программ.

Совершенствование взимания налога на недвижимость по кадастровой стоимости, расширение перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний. Новации в налоговом администрировании и международном налогообложении, повышение результативности инвестиционных налоговых льгот и другие меры.

Это позволит повысить сбалансированность бюджетов субъектов РФ и компенсировать предусмотренное на аналогичный период перераспределение налога на прибыль из регионального в федеральный бюджет. Корректировка индикативных цен бензина и дизельного топлива для расчета демпфера, предусматривающая их индексацию на 1%, также позволит снизить нагрузку на бюджет и предоставит необходимые средства для фискального импульса.

Данные меры повысят собираемость налогов без повышения фискальной нагрузки на бизнес и будут способствовать успешному восстановлению российской экономики в 2021 году и на плановый период до 2024 года.

Напомню, что в январе 2021 года американское рейтинговое агентство Bloomberg оценило перспективы восстановления российской экономики на уровне 3% ВВП», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ предложило провести индексацию акцизов в 2024 году на 4%.

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