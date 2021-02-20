Москва, , 14:43 — REGNUM Для роста количества частных домов в России следует активнее развивать для них социальную инфраструктуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Комментируя предложение Минфина ввести льготную ипотеку со ставкой в 6% на покупку участка под строительство частного дома либо на строительство такого дома на уже имеющейся территории, экономист отметил, что подобные меры едва ли приведут к резкому росту спроса на частное жилье.

«Существует проблема социальной инфраструктуры. Те, кто привязан к социальной инфраструктуре — поликлиникам, детским садам, школам, они как покупали квартиры, так и будут покупать. Если власти будут решать проблему социальной инфраструктуры, то, возможно, мы увидим рост спроса на земельные участки. Но предполагать, что такая возможность приведет к значительному вытеснению уже готового жилья, я бы не стал это предположение поддерживать. Постройка жилья самостоятельно сопряжена со многими хлопотами. Причем не только юридическими, но и с процессом самого строительства этого жилья. И не все готовы на эти хлопоты идти», — сказал Колташов.

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