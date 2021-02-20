Москва, , 14:32 — REGNUM Демократическая партия США сразу была нацелена на то, чтобы сместить президента Дональда Трампа с его поста путём импичмента. Об этом 20 февраля заявил директор Фонда изучения США им. Ф. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев на телеканале «Россия 24».

«Настойчивые попытки избавиться от Трампа, действительно, которые возникли ещё даже до того, как этот человек смог занять свой президента — уже заговорили тогда, я помню, Обама говорил, что это не тот человек, который может занимать пост президента», — заявил Рогулев.

«Поэтому стали готовить почву для импичмента ещё до того, как он занял этот пост. Ну и потом дважды пытались. С моей точки зрения, это плохой прецедент», — указал он.

Напомним, 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа: для импичмента не удалось набрать необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов).

Первый импичмент Трампа был инициирован 24 сентября 2019 года спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи с подозрением о том, что президент США якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах.