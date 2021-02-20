Новосибирск, , 14:32 — REGNUM В Новосибирской области заработала животноводческая ферма на 300 голов. Она открылась в селе Верх-Урюм Здвинского района.

«Открытие каждой такой фермы — пусть и не столь большой в масштабах региона, является значимым событием для отрасли и определяет вектор развития молочного скотоводства», — отметил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

В правительстве региона уточнили, что инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления на 1000 голов крупного рогатого скота реализуется в АО «Урюмское» с марта 2020 года. Проект предполагает три этапа, первым из которых и стала молочная ферма на 300 голов.