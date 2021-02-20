Москва, , 14:32 — REGNUM Россия по-прежнему заинтересована в добрых отношениях с Западом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом. Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений», — сказал Песков.

По его словам, у России «не всегда это получается», и она не всегда видит взаимность со стороны западных стран: «Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности».