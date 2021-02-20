Москва, , 14:32 — REGNUM Российским работодателям теперь легче привлечь российского же работника, пусть даже на большую зарплату, чем уведомлять миграционную службу о привлечении иностранного гражданина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в России сократился объём трансграничных денежных переводов.

«Падение объёмов трансграничных переводов из России — объективная тенденция, вызванная скорее уменьшением использования зарубежной рабочей силы (мигрантов) в российской экономике, — сказал Ковригин. — В последние годы законодательство сильно ужесточилось по поводу привлечения труда мигрантов. Следствием этому стало общее падение заработных плат для иностранной неквалифицированной рабочей силы. Работодателю легче привлечь российского работника, пусть даже платить ему больше зарплаты, чем уведомлять миграционную службу о привлечении иностранного гражданина, проверять законность его пребывания в России и нести за это ответственность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с трансграничными переводами из РФ прокомментировал директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ предсказали экономический спад во второй половине 2021 года