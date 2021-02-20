Москва, , 14:34 — REGNUM Большая конференция представителей стран Европейского союза по вопросам трудоустройства и неформальное заседание Евросовета состоятся в Порту в начале мая текущего года. Об этом 20 февраля сообщил посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру в ходе встречи с главой комитета Совфеда РФ и по международным делам Константином Косачевым, проходившей в формате видеоконференции.

«7−8 мая 2021 года в городе Порту запланирована конференция с широким кругом участников — социальный саммит ЕС для координации политики в вопросах трудоустройства, а также неформальное заседание Евросовета», — приводит слова посла пресс-служба Совета Федерации.

Также известно, что в программу данного саммита войдут защита окружающей среды и устойчивое развитие с акцентом на продвижение зеленого курса в Европе, цифровизация экономики и образования и некоторые другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Запада должна быть выработана общая повестка в отношениях с Россией.