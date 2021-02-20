Москва, , 14:30 — REGNUM Новый вид птичьего гриппа способен передаваться от птицы к человеку, но между людьми этот вирус пока не передаётся. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока мы видим, что новый возбудитель, а он уже теперь новый, гриппа птиц А (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», — сказала Попова.

По её словам, лишь время покажет, как быстро дальнейшие мутации позволят вирусу передаваться от человека к человеку.