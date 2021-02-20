Рим, , 14:32 — REGNUM Конкурс элегантности на вилле д’Эсте (Concorso d’Eleganza Villa D’Este), который традиционно проводится в мае, перенесли на начало октября 2021 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

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Стоит отметить, что Конкурс элегантности проводится с 1929 года ежегодно весной. Однако в 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии. В ходе мероприятия демонстрируются и оцениваются классические коллекционные автомобили.

В 2021 году Конкурс элегантности на вилле д'Эсте в Италии пройдет 1, 2 и 3 октября.

Ранее автосалон в Лос-Анджелесе (Los Angeles Auto Show 2021) был перенесён на 19 ноября 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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