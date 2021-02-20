Санкт-Петербург, 20 февраля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Туристические агентства и операторы Петербурга в январе оказали услуг на 92% меньше по объему, по сравнению с январем 2020 года. Об этом сообщает Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Учреждения культуры за этот же месяц показали падение на 70% от объемов января 2020 года, гостиницы — на 43%.

Подешевел проезд в поездах дальнего следования — на 15,8% в Петербурге и на 15,7% в Ленобласти. Стоимость авиаперелетов упала на 10,3%.

Медицинские услуги же показали, наоборот, максимальные темпы роста, они подорожали на 15% в Петербурге.

Кроме того, в Петербурге за январь на 7,7% подорожал проезд в общественном транспорте, на 4,6% — услуги санаториев, на 3,6% — услуги почтовой связи.

В целом оборот организаций в Петербурге в январе 2021 года увеличился на 17% относительно соответствующего периода прошлого года, в Ленобласти — на 11,9%. Наибольшую долю в обороте по городу по-прежнему занимают оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, транспорт и хранение.

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