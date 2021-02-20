Астрахань, , 14:17 — REGNUM В Астраханской области 20 февраля подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 518 положительных результатов исследований. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 483 человека.

Выздоровели 18 тыс. 372 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 541 человек скончался.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,94.