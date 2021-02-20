Вена, , 14:18 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вылетел в столицу Ирана — Тегеран — для того, чтобы провести переговоры о дальнейшей инспекционной деятельности агентства на иранских ядерных объектах. Об этом 20 февраля сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вылетел в Тегеран для уточнения параметров инспекционной деятельности агентства в Иране в свете нового иранского закона, накладывающего на нее существенные ограничения», — говорится в сообщении постпреда РФ.

Также он пожелал обеим сторонам данных переговоров успеха в этом процессе.

Ранее агентство Reuters сообщило об обнаружении МАГАТЭ следов урана на двух ядерных объектах в Иране.