Москва, , 14:31 — REGNUM Россия экспортировала 36,3 млн тонн зерна с 1 июля 2020 года, когда начался очередной сельскохозяйственный год, до 11 февраля. Это на 28,5% больше, чем за тот же период минувшего года, говорится в материалах Минсельхоза.

В прошлом сезоне за тот же период экспортировано 28,3 млн тонн. Текущие данные приводятся ФТС России без учёта сведений о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за январь и февраль.

В Минсельхозе уточнили, что пшеница за сезон поставлена за рубеж в объёме 30,1 млн тонн (+28,2% к аналогичному периоду сезона прошлого сельхозгода), ячмень — 4,1 млн тонн (+48,5%), кукуруза — 1,8 млн тонн (-0,6%).

За прошлый сельхозгод Россия отправила на экспорт 41,7 млн тонн зерновых, включая 33,2 млн тонн пшеницы. По оценкам Минсельхоза, в этом году поставки составят 45 млн тонн, в том числе 35 млн тонн пшеницы.

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