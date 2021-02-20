Москва, , 14:16 — REGNUM В связи с тем, что в исполнительных листах зачастую отсутствуют необходимые данные, которые согласно требованиям законодательства должны быть, банки, указывая на неполноту реквизитов о должниках, справедливо высказывают заинтересованность в размещении в электронной базе Федеральной службы судебных приставов именно тех листов, которые обладают дополнительными реквизитами, заявила корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Свечникова Наталья.

«В целях снижения количества случаев мошенничества с использованием исполнительных листов, в частности, подделки исполнительных документов, необходимо предоставить банкам право на отказ в переводе денежных средств при работе с исполнительными листами, в которых содержатся неполные данные.

Кроме того, целесообразно предоставить банкам возможность осуществлять проверку исполнительных документов на наличие о них информации в электронной базе ФССП.

Если данных об исполнительном документе в электронной базе не будет, банки должны получить право отказывать лицам, предъявившим недостоверный исполнительный документ.

В условиях цифровизации гарантией того, что в банк не предъявят недостоверный исполнительный документ может стать грамотно организованный и отлаженный электронный документооборот.

Он позволит обеспечить информационное взаимодействие судов, Федеральной службы судебных приставов, а также банков», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки попросили Минюст разрешить им отказывать в некоторых переводах по решению суда, чтобы таким образом бороться с мошенничеством.

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