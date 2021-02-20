Псков, , 14:37 — REGNUM В Псковской области за последние сутки лабораторно подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 февраля в региональном оперштабе. Это на 24 случая больше, чем сутками ранее.

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Таким образом, суточная выявляемость коронавируса вернулась к показателям, которые наблюдались в середине февраля, однако существенно меньше той, что наблюдалась в начале месяца.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 31 314 случаев заражения коронавирусом. Переболели выздоровели 20 423 человека, в том числе 250 пациентов выписаны за последние сутки. Количество жертв ковида выросло за сутки еще на два человека, всего болезнь погубила 165 жителей Псковской области.

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