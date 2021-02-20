Москва, , 14:15 — REGNUM Первые в мире случаи заражения человека новым штаммом птичьего гриппа подтверждены в России, об этом 20 февраля заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что новый штамм вируса выявлен у семи сотрудников птицефабрики на Юге России, регион пока не называется.

«Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — сказала Попова.

Как уточнила руководитель Роспотребнадзора, новый вирус птичьего гриппа A (H5N8) передается от птиц к человеку, однако не передается от человека к человеку. Попова также сообщила, что РФ направила в ВОЗ данные о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очаг птичьего гриппа был выявлен на предприятии «Индюшкин двор» на участке выращивания №10 в Октябрьском районе. Ещё раньше сообщалось об очаге заболевания в Таганроге. Тем временем власти региона заявили о планах по поголовной вакцинации птиц от птичьего гриппа.