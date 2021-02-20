Мельбурн, Австралия, , 14:15 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев является самым сложным соперником для первой ракетки мира Новака Джоковича. Об этом 20 февраля заявил шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер в интервью Eurosport.

«Считаю фаворитом Новака, но Медведев — самый сложный соперник, которого Джокович мог получить в финале», — сказал Беккер.

По его словам, Медведев сейчас является лучшим игроком, но ему предстоит сыграть в финале с восьмикратным победителем Australian Open.

Как сообщало ИА REGNUM, Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Для Медведева предстоящий финал станет вторым на турнирах Большого шлема — в 2019 году он уступил в финале US Open Рафаэлю Надалю. Джокович восемь раз выходил в финал Australian Open и все восемь раз побеждал.

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