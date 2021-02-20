Москва, , 14:14 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Центром имени Гамалеи, «Спутник V» — это векторный препарат, сделанный по форме аденовируса. А препарат «КовиВак», созданный специалистами научного центра имени Чумакова, является цельновирионной вакциной. О различиях двух препаратов от COVID-19 рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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ИА REGNUM.) — это вакцина цельновирионная, — пояснил медик в беседе с телеканалом « "Третья наша вакцина («КовиВак». — Прим..) — это вакцина цельновирионная, — пояснил медик в беседе с телеканалом « 360 ». — Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться».

Ученый отметил, что цельновирионные вакцины хорошо известны в мире. По его словам, первый препарат по такому принципу создали в Китае ещё весной 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля стало известно о о регистрации Минздравом РФ третьей российской вакцины от COVID-19 — «КовиВак», созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.