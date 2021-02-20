Бразилиа, , 14:14 — REGNUM Центральное Объединение трудящихся (CUT) и фронты Brasil Popular и Povo Sem Medo призвали к новым уличным демонстрациям 20 и 21 февраля с требованием сместить президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом пишет Prensa Latina.

Организаторы сообщили, что не менее 70 городов подтвердили митинги, велосипедные шествия и публичные мероприятия без массовых столпотворений. Организовывается это для того, чтобы настоять на начале процесса импичмента президента.

Национальная мобилизация также включает в себя такие требования, как «Вакцина сейчас и бесплатно для всего населения», укрепление единой системы здравоохранения, защиту рабочих мест и увеличение материальной экстренной помощи в размере 600 реалов (110 долларов США) в месяц до конца пандемии.

На сегодняшний день по меньшей мере 70 заявлений было подано в законодательный орган об импичменте главы государства.

Новостной портал Rede Brasil Atual заверяет, что с избранием главой парламента Артура Лира, поддерживаемого Болсонару, прием жалоб станет более трудным, хотя движения верят в давление народа, чтобы начать данный процесс.

Согласно Rede Brasil Atual национальный координатор Центра народных движений (Central de Movimientos Populares) Раймундо Бонфим признал, что с Артуром Лирой будет сложно это осуществить, но «без мобилизации и организации мероприятий действительно невозможно даже подвергнуть анализу запросы об импичменте».

Он осудил тот факт, что 40 миллионов бразильцев выживают в условиях крайней нищеты, что количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 10 миллионов, и более 240 000 человек погибли.