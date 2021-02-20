Москва, , 14:15 — REGNUM Льготная ипотека на строительство собственного жилья положительно скажется на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

По его оценке, данная мера окажет поддержку производителям стройматериалов и смежным отраслям. При этом выгоду от льготных займов получат и сами граждане, решившие вместо покупки квартиры построить себе дом.

«В разные годы до половины всего жилья, возведенного в России, составляло жилье, возведенное самими гражданами. То есть это те самые дома, которые не были куплены у застройщиков — это не квартиры, это дома, построенные самими гражданами на участках земли, которые они приобрели. И в этом смысле предлагаемые меры могут стать очень важной предпосылкой поддержания экономического роста и поддержания строительства. Потому что не всегда не всем и не везде выгодно покупать готовое жилье», — сказал Колташов.

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