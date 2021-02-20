Кемерово, , 14:12 — REGNUM В Кемеровской области вернуться к обычному режиму работы готовится санаторий «Борисовский» в Крапивинском округе. Планируется, что это произойдёт уже 1 марта.

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Напомним, санаторий «Борисовский» в период пандемии был перепрофилирован под обсерватор для пациентов с подозрением на коронавирус.

«За время пандемии обсерватор, размещённый в санатории, принял около тысячи человек из разных регионов. Важно, что в учреждении смогли сохранить лечебную базу и коллектив, поэтому возвращение к обычному режиму работы не стало проблемой, — отметил губернатор Сергей Цивилёв. — Теперь здесь смогут проходить реабилитацию люди, переболевшие коронавирусом. Для того, чтобы поддержать и жителей Кузбасса, и местные санатории, мы решили дополнительно выделить 20 миллионов рублей из областного бюджета на субсидирование путёвок для ветеранов, тружеников тыла и других льготных категорий граждан».

Как уточнили в правительстве региона, сейчас учреждение снова готовится к приёму отдыхающих. Постельные принадлежности, которые использовались в обсерваторе, утилизированы. Уже закуплены новые комплекты. Оборудование проверено центром стандартизации.