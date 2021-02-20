Москва, , 14:10 — REGNUM Мужчина получил травмы при падении створки ворот на севере Москвы, сообщает 20 февраля агентство «Москва».

Происшествия случилось на Выборгской улице. По данным агентства, во время работ, которые проводили сотрудники клинингового агентства, на мужчину упала створка ворот. Пострадавший получил переломы позвонков. Ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии ведется доследственная проверка в связи с повреждениями, полученными тремя мальчиками в батутном центре в городе Казани. Они получили травмы позвоночника.