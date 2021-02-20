Посёлок городского типа Светлый Яр, Волгоградская область, , 14:16 — REGNUM Виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Волгоградской области признаны 23-летний и 25-летний двоюродные братья. Мужчины, представившись блогерами, избили на улице прохожего, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

В сентябре 2018 года родственники на улице Сидорова в посёлке Светлый Яр проводили «соцопрос» — спрашивали у прохожих об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. С подобным вопросом братья-блогеры обратились к незнакомой супружеской паре и снимали происходящее на мобильный телефон. У мужчины с молодыми людьми начался конфликт, в ходе которого обвиняемые избили оппонента. У пострадавшего зафиксированы черепно-мозговая травма и перелом костей носа.

Светлоярский районный суд отправил братьев в колонию строгого режима: одного на шесть лет, другого на пять лет и шесть месяцев. Приговор ещё может быть обжалован.