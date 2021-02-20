Белград, , 14:08 — REGNUM Новым главным тренером сборной Сербии по футболу станет Драган Стойкович. Об этом 20 февраля сообщает агентство Tanjug.

По словам, заместителя председателя Футбольного союза Сербии Марко Пантелича, договорённость со Стойковичем достигнута.

«Стойкович — новый тренер сборной Сербии. Осталось уточнить несколько технических вещей», — сказал Пантелич.

Стойкович, будучи игроком, выступал за «Раднички», «Црвену звезду», французский «Марсель», итальянскую «Верону», японский «Нагоя Грампус Эйт». В составе сборной Югославии он играл с 1986 по 2001 год и забил 15 голов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года с поста главного тренера сборной Сербии был уволен Любиша Тумбакович.

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