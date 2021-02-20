Минск, , 14:07 — REGNUM Россия выделила Белоруссии квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Решение принято в рамках исполнения протокола российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, которая состоялась в режиме видеоконференции 19 февраля, информирует минсельхозпрод Белоруссии.

В официальном сообщении отмечено, что Россия предоставила Белоруссии квоты на 2021 год «с учетом исторического промысла, осуществляемого Республикой Беларусь в предыдущие периоды».

В итоге неназванные субъекты хозяйствования смогут выловить в Баренцевом море 5021 тонн трески и 1 805 тонн пикши, а в Балтийском море — 100 тонн трески, 800 тонн шпрота (кильки) и 100 тонн сельди балтийской (салаки).

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии