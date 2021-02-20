Ярославль, , 14:07 — REGNUM Два нападающих ярославского «Локомотива» Егор Аверин и Павел Кудрявцев получили травмы и не сыграют в последних встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ХК «Локомотив».

Павел Кудрявцев ХК «Локомотив»

«Локомотив» официально отправил форвардов в список травмированных. Егор Аверин будет на больничном до 4 марта, Павел Кудрявцев — до 18 марта. Оба игрока получили повреждения в ходе домашнего матча «Локомотива» с рижским «Динамо» 18 февраля.

Хоккеиста только недавно поправились после предыдущих травм. Аверин пропустил чуть больше месяца, Кудрявцев не играл полтора. Теперь нападающие точно пропустят последние 4 встречи «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ, а Кудрявцев не поможет команде и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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