Мурманск, , 14:06 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области пятерых жителей Терского района, в их квартирах были обнаружены боеприпасы и взрывное устройство. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

«В настоящее время правоохранительными органами осуществляется проверка информации о принадлежности указанных лиц к организованной преступной группировке, подозреваемой в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, добычей (выловом) водных биологических ресурсов и вымогательством», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Мурманске был убит бандит, готовивший теракт.