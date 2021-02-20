Магас, , 14:04 — REGNUM Из накопленных за несколько лет долгов Ингушетия погасила более половины. Властям региона удалось сократить размер госдолга за счет экономии. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов во время конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Я просто посчитал: у нас было 11 млрд долгов. Это — госдолг 3,5 млрд, «кредиторка» 4,5 млрд и меры бюджетного принуждения («нецелевка») — 3,5 млрд. Я хочу довести до вас, из этого долга у нас сегодня осталось 5, 4 млрд. Мы это сделали в основном за счет экономии. Только на торгах мы сэкономили 380 млн рублей», — приводит слова ингушского лидера интернет-газета «Ингушетия».

Калиматов отметил, что в республике «на счету каждый рубль», поэтому «деньги надо считать». При этом за финансовую политику несут ответственность перед народом не только чиновники, но и представители партии «Единая Россия», подчеркнул глава Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетии в 2020 году была признана субъектом-банкротом.

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