Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM Свердловские власти определили 11 территорий, где будет проведена реновация. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в ходе поездки вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Екатеринбург.

В первую очередь под механизм комплексного развития территории попадут три агломерации: Екатеринбургская (наиболее перспективная), Нижнетагильская и Каменск-Уральская.

«В Екатеринбурге можно использовать КРТ не только под жилищное строительство, но и под развитие нежилых площадок», — считает глава региона.

В регионе разработают законопроект, который пропишет механизм отселения жильцов, а также сноса домов в рамках реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы инициировали поиск дополнительных площадок для строительства жилья по программе реновации.

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