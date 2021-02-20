Москва, , 14:01 — REGNUM Отсутствие новых Госдепа США против «Северного потока-2» — новость позитивна для Газпрома, но вряд ли можно говорить о том, что американское противодействие данному проекту завершено, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Просто новая администрация США пока не определилась с тем, готова ли она и дальше наращивать давление на своих европейских союзников, или всё-таки сможет как-то с ними договориться.

В Европе нарастает недовольство тем, что США навязывают партнерам свою волю, не считаясь с их интересами. Ангела Меркель и немецкий истеблишмент твердо отстаивают заинтересованность ФРГ в функционировании данного газопровода.

Французский президент открыто выступил за реорганизацию системы безопасности Европы, указывая на то, что НАТО не отвечает сегодняшним реалиям.

Видимо, на какое-то время противодействие проекту со стороны США будет заморожено на текущем уровне. В частности, может быть достигнута договоренность о сохранении некоего гарантированного минимума транзита для Украины. Но это не будет означать, что впоследствии США не возобновят наращивание санкционного давления.

Впрочем, если Джо Байден продолжит ограничивать деятельность нефтегазовых компаний в США, в частности, сланцевых проектов, экспорт сжиженного газа в Европу может стать для американских компаний менее актуальным.

Тем более, что нынешняя холодная зима и последующие изменения в балансе американской энергетики в пользу тепловой генерации могут подстегнуть внутренний спрос на ископаемое топливо», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США не смог предложить новых санкций против «Северного потока — 2».

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