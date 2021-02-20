Южно-Сахалинск, , 14:05 — REGNUM Боевые расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство на острове Сахалин с 24 февраля. Об этом 20 февраля сообщили в Минобороны России.

«24 февраля боевые расчёты ЗРС С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВО заступают на боевое дежурство по охране восточных воздушных рубежей России», — приводит сообщение минобороны «Интерфакс».

Также уточняется, что ЗРС будут размещены в районе военного городка Большая Елань в Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января стало известно, что к обороне воздушного пространства регионов Поволжья подключена зенитная ракетная система С-400 в Самарской области.