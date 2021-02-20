Токио, 20 февраля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Компания Lexus представила спортивный седан, созданный на базе Lexus IS, который предназначен для любителей компьютерных игр. Об этом сообщает портал Carscoops.

Carscoops Lexus Gamer IS

Отмечается, что новая модель японской компании была создана при участии пользователей Twitch (видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр). Так, пользователи сервиса приняли участие в выборе опций для Lexus Gamer IS.

Новинка оснащена светодиодной подсветкой на потолке, кресла также получили светодиодные полосы и «умную» тонировку на стекла.

Главным новшеством спортивного седана стал большой монитор, изогнутой формы. Кроме того, мощный компьютер с процессором AMD, установленный в багажнике машины, дополняется выдвижной клавиатурой и джойстиком, который был создан на 3D-принтере.

Ранее стало известно, что седан Lexus ES в России оснастили фирменным телематическим комплексом Lexus Connected Services.

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