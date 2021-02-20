Москва, , 14:00 — REGNUM В Госдуме призвали Минфин раскрыть «секретные» планы подготовки нового пенсионного законопроекта, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

«Честно говоря, удивлен, что законопроект, который не имеет ничего общего с безопасностью страны, снабжен грифом «секретно». Кто-то уже предположил, что цель подобной секретности — заранее не настраивать людей против предложений Минфина. Уверен, нельзя делать тайну из решения, которое непосредственно касается всего населения страны», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, практика показала, что реформы и законопроекты, которые правительство ранее разрабатывало в таком же келейном режиме, без должного обсуждения в обществе, привлечения независимых экспертов, всегда приводили к проблемам и провалам в реализации на деле. Например, реформа системы капремонтов, «мусорная реформа», повышение пенсионного возраста и ряд других, напомнил парламентарий.

Из плана законопроектной деятельности на 2021 год, который размещен на портале Минфина РФ, следует, что в настоящее время ведомство под грифом «секретно» готовит проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Предполагается, что Минфин должен представить проект закона к 15 декабря.

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