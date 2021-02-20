Москва, 20 февраля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Госдуме призвали Минфин раскрыть «секретные» планы подготовки нового пенсионного законопроекта, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Честно говоря, удивлен, что законопроект, который не имеет ничего общего с безопасностью страны, снабжен грифом «секретно». Кто-то уже предположил, что цель подобной секретности — заранее не настраивать людей против предложений Минфина. Уверен, нельзя делать тайну из решения, которое непосредственно касается всего населения страны», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, практика показала, что реформы и законопроекты, которые правительство ранее разрабатывало в таком же келейном режиме, без должного обсуждения в обществе, привлечения независимых экспертов, всегда приводили к проблемам и провалам в реализации на деле. Например, реформа системы капремонтов, «мусорная реформа», повышение пенсионного возраста и ряд других, напомнил парламентарий.

Из плана законопроектной деятельности на 2021 год, который размещен на портале Минфина РФ, следует, что в настоящее время ведомство под грифом «секретно» готовит проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Предполагается, что Минфин должен представить проект закона к 15 декабря.

Читайте также: Миронов: в ПФР пора отправлять ликвидационную комиссию