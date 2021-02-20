Сочи, Краснодарский край, , 13:59 — REGNUM XIV Международный фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Сочи 19 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Приветственную телеграмму участникам фестиваля направил президент России Владимир Путин.

«На протяжении многих лет ваш фестиваль обогащает культурную жизнь нашей страны, других государств, и участие в нем стало замечательной традицией для талантливых российских и зарубежных исполнителей, известных творческих коллективов. Объединяя на своих площадках ярких представителей оперы, балета, театра и кинематографа, фестиваль создает особую, одухотворенную атмосферу, дарит гостям радость встречи с настоящим искусством», — говорится в телеграмме.

Гала-концерт открытия состоялся в Зимнем театре Сочи. В этом году куратором балетной программы стал Николай Цискаридзе, оперного гала — знаменитый бас Ильдар Абдразаков, вечер Испании проведёт королева Фламенко Марина Хередиа. На фестивале также состоится премьера музыкально-литературной постановки «Гамлет» с участием Евгения Миронова, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В программе фестиваля — Лаборатория видео-арта и Школа молодых журналистов, впервые состоится Школа молодого продюсера (совместный проект с Европейской ассоциацией фестивалей).