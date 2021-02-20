Пермь, , 13:59 — REGNUM Начальнику департамента транспорта Перми Анатолию Путину предложили пересесть из служебного авто в общественный транспорт. Инициативу проявила депутат гордумы Вероника Куликова, а причиной стало недовольство и критика проводимой в муниципалитете транспортной реформы.

«Любые изменения, которые проводятся в городе, должны иметь одну цель — повышение уровня комфорта горожан. Другой цели у администрации нет и быть не может. Транспортная реформа привела к обратному результату. Поэтому ее надо срочно сворачивать. Это ясно всем. А если господин Путин этого не понимает, пусть пересядет в общественный транспорт хотя бы на пару дней из своего комфортабельного служебного авто. И послушает, что думают об его экспериментах люди», — оставила запись на своей странице в соцсети Вероника Куликова.

Транспортную реформу депутат охарактеризовала как издевательство над пермяками, которым занимается департамент города во главе с его начальником Путиным. «А судя по планам экспериментаторов из департамента, дальше будет ещё хуже. Чего только стоит предложение с 1 марта лишить права пользоваться бесплатной пересадкой тех, кто расплачивается наличными! А это, как мы все понимаем, в первую очередь пожилые люди», — отметила политик.

Куликова подчеркнула, что навязанная система неудобна всем, кто связан с пермским транспортом. Пассажирам, которые окончательно запутались в маршрутах, расписании и формах оплаты проезда. Кондукторам, которые в ближайшее время лишатся работы и вряд ли быстро найдут другую. Водителям, которых заставляют сейчас работать ещё и кондукторами. Водители уже объявили, что готовы выйти на забастовку.

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