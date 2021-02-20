Сыктывкар, , 13:59 — REGNUM В Коми возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в связи с выявленными фактами фиктивного приема студентов в Сыктывкарской госуниверситет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«В ходе приемной кампании на 2020/2021 учебный год должностные лица университета в целях обеспечения заполнения бюджетных мест с использованием дистанционных технологий вносили в экзаменационные работы фиктивных абитуриентов необходимые сведения, что позволило принять свыше 80 студентов по различным направлениям подготовки. Данные студенты, не приступая к обучению, с 1 сентября 2020 года получали стипендию и материальную помощь за счет федерального бюджета», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что часть полученных денежных средств фиктивные студенты переводили должностным лицам вуза, которые расходовали их по своему усмотрению.

Добавим, что в 2020 году министерство науки и высшего образования Российской Федерации выделило Сыктывкарскому госуниверситету на выполнение государственного задания 665 млн рублей.