Красногорск, , 13:58 — REGNUM В Московской области будет действовать до вечера «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом 20 февраля сообщает сайт Гидрометцентра России.

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На прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО) указано, в Подмосковье действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Его причина — аномально холодная погода в регионе. Мороз, на 7−12 градусов ниже климатической нормы, продержится до 21:00 20 февраля.

Кроме того, в Московской области до 11:00 22 февраля действует «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 20 февраля морозы немного ослабнут.