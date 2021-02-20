Москва, , 13:55 — REGNUM Кинотеатр «Волгоград» в Выхино (Москва) будет возрожден. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), отвечая на вопросы студентов Государственного университета управления.

«Кинотеатр «Волгоград» будет возрожден, будут и кинозалы, и другие места», — сказал Толстой.

По его словам, задержка в реконструкции связана в том числе и с желанием увеличить площадь здания.

«Они хотят увеличить площадь, им не хватает площадей, чтобы здание вышло на рентабельность», — отметил депутат Госдумы.