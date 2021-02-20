Кемерово, , 13:54 — REGNUM В кузбасских Осинниках построен новый девятиэтажный дом для льготных категорий граждан. Дом на улице Гагарина возвели в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Ключи от квартир получили дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья и другие социально незащищенные категории граждан. Новосёлами стали 33 семьи, еще 21 квартиру передадут владельцам после оформления соответствующих документов.

«За более чем 800 дней подготовки к 300-летнему юбилею в Кузбассе введено почти 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В первую очередь обеспечиваем квартирами незащищенные категории граждан, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Так, девятиэтажка в Осинниках — уже 60-й «социальный» дом, который мы заселили в регионе за эти 800 дней. До конца года планируем сдать ещё 24 таких дома».

В доме 54 квартиры, общая площадь здания — более 3 тыс. кв. м. Финансирование строительства составило более 55,9 млн рублей: из федерального бюджета — 22,3 млн рублей, из областного бюджета — 24,9 млн рублей, из местного бюджета — более 8 млн рублей.

Дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой — недалеко трамвайная и автобусная остановки, общеобразовательная и художественная школы, детский сад и объекты торговли.