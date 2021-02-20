Сеул, , 13:57 — REGNUM Пхеньян не ответил на предложении Пекина и Москвы о предоставлении вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Hankook Ilbo со ссылкой на представителей Национального агентства разведки (NIS) Южной Кореи.

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«Китай и Россия выразили готовность предоставить КНДР вакцину от COVID-19, однако Пхеньян занял осторожную позицию», — сообщили в разведывательной службе 16 февраля в ходе заседания комитета Национального собрания по разведке.

Эксперты отмечают, что осторожность Пхеньяна могла быть вызвана тем, что на момент предложения безопасность вакцин российского и китайского производства не была подтверждена, а эпидемиологическая обстановка в стране была стабильной.

При этом, как отмечают в Национальном агентстве разведки, неизвестно, предлагались ли вакцины безвозмездно.

Отвечая на вопрос относительно вакцинации главы КНДР и членов его семьи, в Национальной разведывательной службе выразили сомнения.

Напомним, что в рамках международной программы COVAX Facility КНДР получит 1,9 млн доз вакцины производства AstraZeneca.

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