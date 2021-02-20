Владикавказ, , 13:52 — REGNUM В Северной Осетии отмечена тенденция к улучшению ситуации по коронавирусу. В регионе ежедневно выздоравливает от COVID больше пациентов, чем выявляется новых случаев заражения опасной инфекцией.

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По данным федерального оперативного штаба на 20 февраля, в республике за минувшие сутки вылечились от COVID 42 человека, а новых подтвержденных случаев заболевания выявлено 39, что является наименьшим показателем за несколько последних месяцев.

Общее число заразившихся коронавирусом в Северной Осетии составило 15 440 человек. Вылечились из них 13 966 пациентов. Не удалось справиться с болезнью 147 жителям региона.

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