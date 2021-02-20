Тамбов, , 13:51 — REGNUM В Тамбовской области 20 февраля подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 287 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 23 тыс. 160 пациентов, в том числе 116 человек — за последние сутки. За весь период скончались 323 человека.