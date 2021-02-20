Москва, , 13:49 — REGNUM Такие распространённые в качестве подарка ко Дню защитника Отечества вещи и парфюмерия, как носки, дезодоранты и пены для бритья тоже нужно уметь выбирать. Врачи дали несколько рекомендаций, как выбрать качественный товар.

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что выбрать хорошие носки — это довольно серьёзное дело.

«Для хорошего самочувствия и сохранения здоровья ногам должно быть тепло, сухо, их ничто не должно раздражать, пережимать или натирать», — сказал он в беседе в РИА Новости.

Эксперт добавил, что носки нужно выбирать по сезону и с учётом личных предпочтений мужчины. Так, зимой желательно носить более плотные носки с шерстью или кашемиром, а лён и шёлк лучше оставить для лета. В любом случае предпочтительнее носки из натуральных тканей, а не с высоким содержанием синтетики.

При выборе дезодоранта стоит обратить внимание на гипоаллергенность. Если кожа склонна к раздражению и покраснениям, лучше остановиться на продуктах с пометкой «для чувствительной кожи». Также при выборе средств гигиены всегда нужно проверять срок годности. советуют медики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, мужчины хотят, чтобы им на 23 февраля подарили смартфон, квартиру или машину, а чаще всего получают одежду, аксессуары и парфюмерию.

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