Михайлов, , 13:50 — REGNUM Тела трёх мужчин обнаружены ночью 20 февраля при тушении пожара в трёхквартирном жилом доме в Михайлове Рязанской области. Организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пожар начался около 00:30 в одноэтажном доме по улице 23-го Партсъезда. Огнём уничтожена терраса. При ликвидации возгорания были обнаружены тела трёх мужчин: личность одного устанавливается, другие погибшие — братья 1975 и 1979 годов рождения, проживающие в этом доме.

Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.