Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM Спасатели эвакуировали посетителей делового центра «Рубин» в Екатеринбурге, сообщили в свердловском главке МЧС журналистам.

В одном из ресторанов центра сработала противопожарная сигнализация. К «Рубину» (ул. Малышева, 44) прибыло девять пожарных машин.

«Ложный вызов. Никто из посетителей не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Как только ситуация была прояснена, центр продолжил работу в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе был крупный пожар в офисном центре на улице Белинского.

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